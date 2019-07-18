Электронная сигарета взорвалась во рту у россиянина прямо во время затяжки

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Фото © Pixabay

Молодому человеку предстоит пластическая операция по устранению эстетических последствий взрыва.

У жителя Краснодара во рту взорвалось электронное устройство для курения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Россиянин получил серьёзную травму верхней части челюсти. Прибор для курения взорвался прямо во время затяжки. 23-летний молодой человек был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

В ближайшее время пострадавшему предстоит сделать пластическую операцию. Причины неисправности устройства пока не известны.

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