Электронная сигарета взорвалась во рту у россиянина прямо во время затяжки

Молодому человеку предстоит пластическая операция по устранению эстетических последствий взрыва.

У жителя Краснодара во рту взорвалось электронное устройство для курения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Россиянин получил серьёзную травму верхней части челюсти. Прибор для курения взорвался прямо во время затяжки. 23-летний молодой человек был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

В ближайшее время пострадавшему предстоит сделать пластическую операцию. Причины неисправности устройства пока не известны.