Электронная сигарета взорвалась во рту у россиянина прямо во время затяжки

У жителя Краснодара во рту взорвалось электронное устройство для курения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
Россиянин получил серьёзную травму верхней части челюсти. Прибор для курения взорвался прямо во время затяжки. 23-летний молодой человек был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
В ближайшее время пострадавшему предстоит сделать пластическую операцию. Причины неисправности устройства пока не известны.
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