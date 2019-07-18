Матвиенко предложила белорусской молодёжи участвовать в конкурсе "Лидеры России"

К слову, сама спикер Совфеда с прошлого года входит в число "наставников" проекта.

Жители Белоруссии могли бы активнее участвовать во всероссийском конкурсе "Лидеры России" и других молодёжных форумах, проходящих в нашей стране. Такую мысль высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

К слову, сама спикер Совфеда с прошлого года входит в число "наставников" флагманского проекта платформы "Россия — страна возможностей".

— Вчера мы переговорили с Сергеем Владиленовичем Кириенко (первый замруководителя Администрации Президента РФ. — Прим. Лайфа) на предмет того, чтобы в организованных в России молодёжных форумах по разным направлениям могла принимать участие и молодёжь Белоруссии. Мы также обсудили возможность участия белорусской молодёжи во всероссийском конкурсе "Лидеры России", — рассказала Матвиенко.

Она выразила уверенность, что такие договорённости будут достигнуты.

Напомним, что благодаря конкурсу "Лидеры России" в 2017–2018 годах удалось выбрать двух губернаторов. В этом году победителем проекта стал замглавы "Россетей".