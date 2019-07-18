"Сталинград" стал самым кассовым российским фильмом в мировом прокате

Военная картина Фёдора Бондарчука оставила позади спортивную драму 2017 года "Движение вверх".

Фильм "Сталинград", повествующий о том, как на Волге в 1942 году разворачивалась грандиозная битва, фактически решившая исход Великой Отечественной войны, стал самой кассовой российской кинолентой в мировом прокате.

Блокбастер о Сталинградской битве собрал, по официальным данным компании SONY (SPRI), 51,6 млн долларов (около 3,2 миллиарда рублей) в нашем прокате и порядка 16,7 млн долларов (около 1 миллиарда рублей) — в зарубежном.

Таким образом, звание самого кассового отечественного фильма оказалось за "Сталинградом". На втором месте — "Движение вверх" с отставанием в 490 тысяч долларов.