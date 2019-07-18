Сотрудники МЧС спасли свадьбу, переправив жениха и невесту через размытую дорогу

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 Фото © ГУ МЧС России по Республике Тыва

По старым тувинским обычаям, бракосочетание должно обязательно проходить на территории мужчины.

В Туве спасатели помогли молодожёнам сыграть свадьбу, переправив их через размытый участок дороги возле села Хондергей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

<p>Фото © Г<a href="http://17.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8246226/" target="_blank">У МЧС России по Республике Тыва</a></p>

Согласно тувинским традициям, жену забирают из родного дома и перевозят в дом мужа, где и должна быть сыграна свадьба. На кадрах можно видеть, как невеста в свадебном платье садится в лодку.

<p>Фото © Г<a href="http://17.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8246226/" target="_blank">У МЧС России по Республике Тыва</a></p>

Ранее стало известно, что в Туве ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. Вода в Малом Енисее поднялась до 2,76 метра при критическом уровне в 4,35 метра.

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