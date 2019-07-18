Сотрудники МЧС спасли свадьбу, переправив жениха и невесту через размытую дорогу

По старым тувинским обычаям, бракосочетание должно обязательно проходить на территории мужчины.

В Туве спасатели помогли молодожёнам сыграть свадьбу, переправив их через размытый участок дороги возле села Хондергей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Согласно тувинским традициям, жену забирают из родного дома и перевозят в дом мужа, где и должна быть сыграна свадьба. На кадрах можно видеть, как невеста в свадебном платье садится в лодку.

Ранее стало известно, что в Туве ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. Вода в Малом Енисее поднялась до 2,76 метра при критическом уровне в 4,35 метра.