Twitter удалил нецензурный пост, оскорбляющий россиян

В адрес соцсети было направлено уведомление о внесении данной страницы в единый реестр запрещённой информаци.

Социальная сеть "Твиттер" по требованию Роскомнадзора удалила нецензурный пост, оскорбляющий народ России. Об этом сообщается на сайте РКН.

В сообщении говорится, что в ведомство поступило требование Генеральной прокуратуры ограничить доступ к одной из веб-страниц "Твиттера".

— В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении данной страницы в единый реестр запрещённой информации, после чего нецензурная реплика была удалена администрацией Twitter, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от "Инстаграма" удалить непристойное фото с флагом России, а от "Фейсбука" — удалить изображение свастики на гербе РФ. Эксперты отмечали, что это пример правильного применения закона о недопустимости оскорбления госсимволов.

Применение закона о недопустимости оскорбления госсимволов обсуждалось в ходе недавней прямой линии с президентом. Владимир Путин пояснил, что этот документ был направлен на то, чтобы не глумились над флагом, гимном. Как подчеркнул российский лидер, точно такие же нормы действуют в абсолютном большинстве стран.