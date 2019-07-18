В Минобороны опровергли данные об участии "сухопутных войск" РФ в боях в Идлибе

В военном ведомстве отметили, что Россия не принимает участие в наземной части операции против боевиков в Идлибе.

Министерство обороны России опровергло материал агентства Reuters о том, что якобы российские "сухопутные войска", а также "специальные подразделения" РФ участвуют в наступательной операции в сирийской провинции Идлиб.

— Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк. Никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет, — цитирует агентство ТАСС представителей военного ведомства.

Также в Минобороны РФ добавили, что с 2017 года действуют договорённости с Турцией, согласно которым по периметру зоны деэскалации в данной провинции находятся только наблюдательные посты военной полиции РФ. В их задачу входит совместный с турецкой стороной контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Отметим, в сирийской провинции Идлиб продолжаются боевые действия между правительственными войсками и различными группировками террористов. Ранее на саммите G20 прошла встреча лидеров России и США, в течение которых Владимир Путин и Дональд Трамп подняли тему стратегической стабильности, в том числе обсудили ситуацию в Идлибе.