Бывший участник "Дома-2" найден мёртвым в Одессе

В Одессе погиб экс-участник "Дома-2", телеведущий Евгений Щербаков. Об этом сообщает агентство "УНИАН".
По словам пресс-секретаря областного управления Национальной полиции Любови Гордиевской, мужчина случайно выпал с 17-го этажа жилого дома.
— Каких-либо явных телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, не обнаружено, — рассказала Гордиевская.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве с пометкой "Несчастный случай".
Ранее Лайф опубликовал подборку, в которой рассказал о трагедиях со звёздами "Дома-2".
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