Бывший участник "Дома-2" найден мёртвым в Одессе

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Фото © Instagram/isherbakovofficial

Свидетельств насильственной смерти на теле 29-летнего мужчины обнаружено не было.

В Одессе погиб экс-участник "Дома-2", телеведущий Евгений Щербаков. Об этом сообщает агентство "УНИАН".

По словам пресс-секретаря областного управления Национальной полиции Любови Гордиевской, мужчина случайно выпал с 17-го этажа жилого дома.

Каких-либо явных телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, не обнаружено, — рассказала Гордиевская.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве с пометкой "Несчастный случай".

Ранее Лайф опубликовал подборку, в которой рассказал о трагедиях со звёздами "Дома-2".

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