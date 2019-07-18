Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выросло до 65 человек

Специалисты выявили в цехе по производству продукции многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Число отравившихся едой после употребления еды под брендом Healthy food из вендинговых аппаратов возросло до 65 человек. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что сейчас закрыто 48 автоматов, которые реализуют продукцию под указанным брендом.

Как сообщалось ранее, специалисты Роспотребнадзора выявили в цехе по производству продукции многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из оборота было изъято около трёх тонн обезличенного сырья и готовой продукции, а помещения производственных цехов — опечатаны.