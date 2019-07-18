МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде и грозе с градом

Сильный дождь, гроза, а также усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Московской области до конца четверга, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

В Подмосковье в ближайшие один-два часа и до конца дня ожидаются сильный дождь, гроза, град и сильные порывы ветра.

Подобные неблагоприятные погодные явления ожидаются и в столице. В Москве во время грозы порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. В связи с сильным дождём синоптики объявляют жёлтый уровень опасности.

В связи с прогнозируемыми метеорологическими явлениями МЧС рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию, управляя транспортным средством. Также в ведомстве напомнили о том, что ливни и грозы резко ухудшают видимость на дорогах, вследствие чего повышается вероятность возникновения ДТП.

— Во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться, рыбачить. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, — добавили в ГУ МЧС России по региону.

Ранее Лайф писал, что в Москве и Подмосковье из-за медленного циклона до выходных будут идти дожди. И лишь в понедельник, 22 июля, в центральный регион вернётся лето.