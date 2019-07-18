В Курске два малыша сбежали из детского сада, соскучившись по бабушке

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Фото © Shutterstock

Мальчики воспользовались тем, что воспитательница немного отвлеклась, однако по пути к бабушке забыли дорогу.

В Курске двое шестилетних мальчиков ушли из детского сада, когда воспитательница вывела детей на прогулку. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Курской области.

Мальчики воспользовались тем, что воспитательница немного отвлеклась. Женщина заметила пропажу детей и тут же обратилась к администрации заведения и в полицию. Детей обнаружили в нескольких километрах от садика.

Свой побег они аргументировали тем, что хотели сходить в гости к бабушке, живущей неподалёку, но забыли дорогу. Сейчас проводится проверка. К делу подключилась комиссия по делам несовершеннолетних.

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