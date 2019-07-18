Лукашенко назвал Орешкина крутым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал министра экономического развития России Максима Орешкина крутым. Сделал он это в контексте вопросов интеграции РФ и Белоруссии, ведь именно российский министр возглавляет межправительственную совместную группу, занимающуюся этим вопросом.

— Мы порой затягиваем с решением каких-то вопросов и пришли к моменту, когда надо не просто говорить, а принимать решение. От нас этого ждут не только специалисты, но и обычные люди. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение. Президенты свой путь прошли. Мы не единожды встречались — и в Сочи, и в Москве. Нас даже критиковали, что не решали. Мы всё решили. Мы определили даже конкретные действия. И создали межправительственную совместную группу. На уровне правительств. Неважно, что крутой Орешкин возглавляет группу. Правительство работает, — заявил Лукашенко.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит официальная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам российского лидера, Москва и Минск будут вырабатывать пути дальнейшей интеграции.

Как сообщал Лайф, ранее главы двух государств провели весь день на Валааме в неформальной обстановке. Они побывали на службе в Валаамском мужском монастыре и посетили Смоленский скит.