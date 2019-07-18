Авария с автобусом в Турции унесла жизнь 15 мигрантов

В Турции не менее 15 нелегальных мигрантов погибли после того, как микроавтобус съехал с трассы и перевернулся в провинции Ван. Об этом сообщает телеканал NTV.
MEPANEWS /// Van'da göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 14 ölü https://t.co/llewU8Peda pic.twitter.com/DwtfgnzrVo— Istihbarat Servisi (@TC_Istihbarat) 18 июля 2019 г.
Также сообщается о 27 пострадавших, среди которых есть дети. По предварительным данным, автобус был перегружен. Это могло послужить причиной ДТП. Предполагается, что мигранты могли быть гражданами Афганистана.
Ранее сообщалось, что число погибших в крушении судна с мигрантами у берегов Туниса возросло до 82.
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