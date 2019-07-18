Авария с автобусом в Турции унесла жизнь 15 мигрантов

Трагедия произошла рядом с Ираном, на востоке страны. Именно в этом районе границу часто пересекают граждане Афганистана.

В Турции не менее 15 нелегальных мигрантов погибли после того, как микроавтобус съехал с трассы и перевернулся в провинции Ван. Об этом сообщает телеканал NTV.

Также сообщается о 27 пострадавших, среди которых есть дети. По предварительным данным, автобус был перегружен. Это могло послужить причиной ДТП. Предполагается, что мигранты могли быть гражданами Афганистана.

Ранее сообщалось, что число погибших в крушении судна с мигрантами у берегов Туниса возросло до 82.