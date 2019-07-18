В Мосгоризбирком поступили три жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты

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Фото © ИТАР-ТАСС / Антон Новодережкин

Три жалобы поступили в Московскую городскую избирательную комиссию от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Сегодня планируется рассмотреть одну из них, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

На сегодняшнее утро поступило уже три заявления в рабочую группу, три отвергнутых кандидата, а всего их 57, — заявил Венедиктов в ходе совместного заседания штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму.

Он уточнил, что заявления поступили от Ирины Собяниной, Константина Лисицы и Юлии Серебрянской.

5 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы, было зарегистрировано 233 человека, среди которых 62 самовыдвиженца. Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования — 8 сентября.

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