В Мосгоризбирком поступили три жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты

Три жалобы поступили в Московскую городскую избирательную комиссию от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Сегодня планируется рассмотреть одну из них, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

— На сегодняшнее утро поступило уже три заявления в рабочую группу, три отвергнутых кандидата, а всего их 57, — заявил Венедиктов в ходе совместного заседания штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму.

Он уточнил, что заявления поступили от Ирины Собяниной, Константина Лисицы и Юлии Серебрянской.

5 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы, было зарегистрировано 233 человека, среди которых 62 самовыдвиженца. Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования — 8 сентября.