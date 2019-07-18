Стало известно, как Брэдли Купер и Ирина Шейк решили судьбу их дочки

Супермодель и актёр расстались всего два месяца назад, однако уже успели договориться об условиях опеки над общим ребёнком.

Недавно расставшиеся российская модель Ирина Шейк и голливудский актёр Брэдли Купер пришли к договорённости относительно опеки над общей дочерью. Об этом сообщает информационный ресурс TMZ.

Согласно информации источников издания, бывшие супруги согласились на совместную опеку над двухлетней Леа де Сейн Шейк Купер. При этом иногда малышка будет больше времени проводить с матерью, а иногда — с отцом, поскольку рабочий график у модели и актёра каждый месяц разный.

Более того, у Шейк и Купера нет официального юридически заверенного договора об опеке. Пара решила обойтись устным соглашением.

— Они не чувствуют необходимости в заключении письменной договорённости, — пишет таблоид.

Напомним, в начале июня Шейк съехала из особняка в Лос-Анджелесе, в котором жила с Брэдли Купером, после чего пара официально рассталась. В свою очередь, Леди Гага также осталась одна — ещё зимой певица и её агент Кристиан Карино расторгли помолвку.

После этого в СМИ появилась информация, что певица переехала к Куперу домой, выбросила все вещи Шейк и в ближайшее время собирается обновить интерьер, заменив старую мебель новой. Российские пользователи Сети бурно отреагировали на эту новость и начали оставлять оскорбительные сообщения в аккаунте Леди Гаги.