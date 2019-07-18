Лукашенко рассказал, как Путин провёл ему экскурсию по Валааму

Белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за экскурсию по Валааму.

— Благодарен за вчерашний день. Это не просто ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, корни там. Не думаю, что президент России кого-то водил за руку, показывая, зная дотошно все места, — заявил Лукашенко.

Глава белорусского государства добавил, что очень ценит тот факт, что Путин показал ему горы, реки, озёра и святыни.

Напомним, накануне главы двух государств посетили Смоленский скит Валаамского монастыря и побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Путина с Лукашенко носит неформальный характер. Позднее представитель Кремля рассказал, что президенты обсудили ряд тем.