Лукашенко рассказал, как Путин провёл ему экскурсию по Валааму

280

Фото © Михаил Климентьев / ТАСС

Белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за экскурсию по Валааму.

Благодарен за вчерашний день. Это не просто ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, корни там. Не думаю, что президент России кого-то водил за руку, показывая, зная дотошно все места, — заявил Лукашенко.

Глава белорусского государства добавил, что очень ценит тот факт, что Путин показал ему горы, реки, озёра и святыни.

Напомним, накануне главы двух государств посетили Смоленский скит Валаамского монастыря и побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Путина с Лукашенко носит неформальный характер. Позднее представитель Кремля рассказал, что президенты обсудили ряд тем.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×