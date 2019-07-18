На Крымском мосту завершили укладку рельсов

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Продолжается монтаж шумозащитных экранов. Со стороны Керчи осталось 1,3 километра, со стороны Тамани — 700 метров.

Строители завершили укладку рельсов на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

<p>Фото © <a href="https://www.most.life/media/images/2_0LQqTaZ.2e16d0ba.fill-790x530.jpg" target="_blank">Крымский мост</a></p>

Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути, — говорится в сообщении.

<p>Фото © <a href="https://www.most.life/media/images/5_aHhW92p.2e16d0ba.fill-790x530.jpg" target="_blank">Крымский мост</a></p>

В общей сумме на двух путях уложили около пяти тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч шпал. После балластировки щебнем и выправки каждого пути начнётся установка железнодорожной автоматики, в том числе устройств сигнализации, централизации и блокировки. Также продолжается монтаж шумозащитных экранов: 700 метров со стороны Краснодарского края и 1,3 километра со стороны Крыма.

<p>Фото © <a href="https://www.most.life/media/images/1_L4DWWZy.2e16d0ba.fill-790x530.jpg" target="_blank">Крымский мост</a></p>

Мост через Керченский пролив является самым протяжённым в России. Его длина — 19 километров. В мае прошлого года президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту на КамАЗе. Поезда отправятся в путь в конце этого года.

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