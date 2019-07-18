Путин подписал закон о компенсациях полицейским и их семьям

Новый документ определяет порядок процедуры выплат в случае гибели или получения ранения сотрудником правоохранительных органов на службе.

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок выплат сотрудникам Министерства внутренних дел, а также их родственникам единовременных компенсационных выплат, ежемесячных пособий и сумм возмещения вреда в случае гибели полицейского или получения им увечья на службе.

Кроме того, в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе говорится, что случаи компенсации также касаются повреждения имущества сотрудника правоохранительных органов или его близких родственников.

Как отметил ранее глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, принятие такого закона положительно скажется на эффективности работы полиции.

— МВД сможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием материальной поддержки сотрудникам органов внутренних дел, получившим ранения или увечья при исполнении служебных обязанностей, а также их близким — в случае гибели полицейского, — цитирует слова депутата РИА "Новости".