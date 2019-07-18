Путин завтра посетит пострадавшую от паводка Иркутскую область

Президент России Владимир Путин 19 июля посетит пострадавшую от паводка Иркутскую область, где проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Как уточняется, в совещании примут участие члены правительства, главы ведомств и руководители муниципальных образований.
— Глава государства также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, — сказано в сообщении.
Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.
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