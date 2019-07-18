Путин завтра посетит пострадавшую от паводка Иркутскую область

675

Президент России Владимир Путин в Братске в июне 2019 года. Фото © Kremlin.ru

Российский лидер осмотрит районы подтопления и пункты размещения пострадавших от стихии.

Президент России Владимир Путин 19 июля посетит пострадавшую от паводка Иркутскую область, где проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, в совещании примут участие члены правительства, главы ведомств и руководители муниципальных образований.

Глава государства также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, — сказано в сообщении.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×