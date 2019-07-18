Под Саратовом молния убила молодого пастуха

На теле молодого человека работники следственного отдела обнаружили следы "электрометки".

Сотрудники следственного отдела организовали проверку по факту гибели молодого пастуха от мощного электрического разряда молнии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Инцидент произошёл в среду, 17 июля, в районе села Ярославка Ртищевского района. Тело 26-летнего пастуха было обнаружено одним из местных жителей в вечернее время на пастбище.

Работники следственного отдела осмотрели место происшествия. На теле погибшего были найдены следы "электрометки": опалённый волосяной покров на голове, порванный ворот рубашки. При этом ранее в этот же день в Ртищевском районе шёл сильный дождь с грозой.

— Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть мужчины наступила в результате поражения атмосферным электричеством, — говорится в сообщении СУ СКР.

Ранее Лайф писал, что в поле у башкирской деревни Казы-Ельдяк разрядом молнии убило пастуха с лошадью.