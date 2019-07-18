Уфолог рассказал, где находятся российские аналоги "Зоны 51". Даже в Мытищах

Российские аналоги знаменитой американской "Зоны 51", хранящей свидетельства посещения Земли инопланетянами, находятся в Мытищах, Крыму и на Урале, заявил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.

— Но никакой конкретики у меня нет. Серьёзно распиаренного места, аналогичного "Зоне 51", у нас не наблюдается, — приводит РИА "Новости" слова уфолога.

Ранее стало известно, что пользователи "Фейсбука" организовали акцию, призванную собрать желающих пойти на штурм "Зоны 51" в штате Невада и освободить якобы спрятанных там представителей инопланетных рас. На данный момент уже один миллион человек выразил готовность проверить легенду. Ещё полтора миллиона человек заинтересовались акцией. Мероприятие назначено на 20 сентября. В Пентагоне заявили, что готовы защитить базу.

"Зона 51" располагается в 133 километрах от Лас-Вегаса и является удалённым подразделением военно-воздушной базы Эдвардс. Полёты над ней запрещены.