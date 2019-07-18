Путин встретится с врио губернатора Текслером в Магнитогорске

Совсем недавно новый врио главы Челябинской области разменял первые 100 дней на своём посту.

Президент России Владимир Путин сегодня вечером вылетит в Магнитогорск, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию агломерационной фабрики № 5. Кроме того, глава государства проведёт встречу с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин уже встречался с Текслером в марте, когда тот только был назначен и.о. главы региона вместо Бориса Дубровского, подавшего в отставку. В ходе той встречи президент подчеркнул большой управленческий опыт собеседника, который тот приобрёл, работая первым замминистра энергетики в течение шести лет.

Кроме того, Текслер окончил первый поток программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Агломерационная фабрика № 5 входит в ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и является усовершенствованным предприятием по производству доменного сырья. Фабрика оснащена энергосберегающими и природоохранными технологиями, которые позволят улучшить экологическую ситуацию, что чрезвычайно важно для промышленного региона.