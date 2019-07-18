В супермаркете кокаин продавали под видом стирального порошка

Предполагается, что владелец магазина отмывал средства для наркомафии. Он и трое других работников задержаны.

Сразу несколько жителей Сан-Паулу купили в супермаркете стиральный порошок, в котором оказались упаковки с кокаином. Об этом сообщает The Guardian.

A customer's alert led to the arrest of four men accused of trafficking cocaine inside laundry detergent boxes in São Paulo. When he got home, the customer realized that he hasn't bought washing powder. The police then seized a truck with 30 boxes, almost BRL 1m worth. pic.twitter.com/CBVbiKOqH0 — The Brazilian Report (@BrazilianReport) 16 июля 2019 г.

Один из покупателей, обнаружив внутри спрессованную пасту коки (сырьё для производства кокаина), попытался вернуть товар в супермаркет. После этого ему начали поступать угрозы по телефону. Другой посетитель сразу отнёс криминальную находку в полицию. Общий вес наркотических веществ составил 80 килограммов.

В полиции крайне удивились столь необычному методу хранения наркотиков. Когда правоохранители прибыли в магазин с обыском, владелец супермаркета попытался сбежать, но был задержан вместе с тремя своими подчинёнными.

Отмечается, что хозяин супермаркета занимался отмыванием средств для наркомафии. Каким образом наркотик попал на полки, пока не ясно.