В супермаркете кокаин продавали под видом стирального порошка

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Фото © Twitter/BrazilianReport

Предполагается, что владелец магазина отмывал средства для наркомафии. Он и трое других работников задержаны.

Сразу несколько жителей Сан-Паулу купили в супермаркете стиральный порошок, в котором оказались упаковки с кокаином. Об этом сообщает The Guardian.

Один из покупателей, обнаружив внутри спрессованную пасту коки (сырьё для производства кокаина), попытался вернуть товар в супермаркет. После этого ему начали поступать угрозы по телефону. Другой посетитель сразу отнёс криминальную находку в полицию. Общий вес наркотических веществ составил 80 килограммов.

В полиции крайне удивились столь необычному методу хранения наркотиков. Когда правоохранители прибыли в магазин с обыском, владелец супермаркета попытался сбежать, но был задержан вместе с тремя своими подчинёнными.

Отмечается, что хозяин супермаркета занимался отмыванием средств для наркомафии. Каким образом наркотик попал на полки, пока не ясно.

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