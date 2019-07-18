Самый большой в Евразии телескоп "ослеп" из-за дефектов на обновлённом зеркале

На поверхности начал образовываться матовый несмываемый налёт, и зеркало было отправлено на доработку.

Специалисты устанавливают старое зеркало на крупнейший в России телескоп, который находится в Специальной астрофизической обсерватории РАН в карачаево-черкесском посёлке Нижний Архыз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора обсерватории по научной работе Дмитрия Кудрявцева.

Это связано с тем, что на обновлённом зеркале ранее были обнаружены дефекты, оно направлено на доработку. В частности, на его поверхности начал образовываться матовый несмываемый налёт.

— Поскольку этот процесс длительный, мы возвращаем старое зеркало, чтобы телескоп не простаивал, — отметил Кудрявцев.

Подготовка к работе телескопа со старым зеркалом завершится осенью.