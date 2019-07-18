В Киеве "Пётр Порошенко" заминировал синагогу

Из здания эвакуировали более 40 человек, подозрительных предметов или взрывчатки обнаружено не было.

В Киеве неизвестные заминировали синагогу Бродского и одну из станций метрополитена. Как пишет "Страна.ua", сообщение об угрозе взрыва злоумышленники отправили с эстонского почтового сервера от адресата с ником Petr Poroshenko.

В послании было сказано, что в синагоге и на станции метро "Дворец спорта" прогремят взрывы. После получения сообщения с угрозой из синагоги было эвакуировано более 40 человек. Ни в здании, ни на станции метрополитена подозрительных предметов или взрывчатки обнаружено не было.

Правоохранители завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении о взрыве и пытаются установить отправителя письма.