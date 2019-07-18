Лайфу рассказали, как для пациентов омского центра устроили "бойцовский клуб"

Бои заканчивались после того, как один из участников проливал первую кровь либо молил о пощаде.

Под Омском в реабилитационном центре, который сегодня бойцы Росгвардии взяли штурмом, врачи за любую провинность наказывали пациентов спаррингами.

Как стало известно Лайфу, врачи центра "Очаг", руководитель которого не имеет медицинского образования и лицензии, в наказание заставляли бывших алкоголиков и наркоманов выходить на ринг, где они должны были победить такого же провинившегося.

При этом бой длился до первой крови или до тех пор, пока один из участников не попросит пощады.

Отказаться от спарринга было невозможно, сотрудники учреждения грозили пациентам газовым пистолетом.

По информации матери одного из пациентов реабилитационного центра, в спаррингах нередко случались травмы. При этом бои устраивались "за плохое поведение" на потеху так называемым медицинским сотрудникам.

— Пальцы ломали, челюсть. Сын рассказал, это делали для показухи, для консультантов, чтобы их развеселить! — рассказала Лайфу женщина.

Кроме того, в отношении потерпевших не раз применялись физическая сила и психологическое давление: их часто избивали и подвергали травле. Также работники центра угрожали пациентам и принуждали их к подписанию добровольного согласия на пребывание в учреждении.

Примечательно, что сообщить о своём бедственном положении родственникам и близким пострадавшие не могли, так как в центре действовал запрет на связь с внешним миром. Самостоятельно позвонить родным пациенты не могли — редкие звонки осуществлялись под контролем администрации и длились крайне недолго.

При этом родственники насильно удерживаемых в центре людей вносили ежемесячную плату за "медицинские услуги" в размере от 15 до 20 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, что сотрудники правоохранительных органов вызволили людей, которых принудительно удерживали в реабилитационном центре для страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. В ходе обысков были найдены и изъяты газовый пистолет, огнестрельное оружие, а также сильнодействующие медицинские препараты.