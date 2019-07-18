В белгородской лаборатории назвали возможную причину массовой гибели пчёл

Экономика России может потерять порядка одного триллиона рублей из-за насекомых.

Специалисты Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории назвали компоненты пестицидов, которые привели к массовой гибели пчёл. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора.

Летом 2019 года в России зафиксировано массовое вымирание пчёл, затронувшее много регионов, в числе которых Курская, Саратовская, Ульяновская, Воронежская, Тамбовская и Липецкая области, республики Удмуртия и Марий Эл, а также Алтайский край. По мнению учёных, причиной этому может быть нарушение требований безопасности при использовании пестицидов.

В первую очередь специалисты назвали фипронил, являющийся действующим веществом пестицида "Монарх". Кроме того, причиной смерти пчёл могут быть диметоат, циперметрин и лямбда-цигалотрин.

Согласно заявлению Национальной ассоциации пчеловодов, экономика России может потерять около триллиона рублей из-за пчелиного вымирания.