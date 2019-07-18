Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал Google за несоблюдение законодательства по части фильтрации запрещённого контента. Об этом в четверг информирует пресс-служба ведомства.
По данным регулятора, компания не выполнила требования закона "Об информации" и не исключила из результатов поисковой выдачи ссылки с различной противоправной информацией. Хотя представителям Google, как утверждают в ведомстве, неоднократно разъяснялись данные требования закона.
— Зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации сохраняются в поиске, — отмечает Роскомнадзор.
Сумма штрафа составила 700 тысяч рублей.
Напомним, что буквально 1 июля глава Роскомнадзора Александр Жаров выразил надежду, что Google увеличит фильтрацию запрещённой в России информации и до штрафа дело не дойдёт.
Ранее Лайф рассказывал, как Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook на два миллиона евро за противозаконный контент.
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