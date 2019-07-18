"Да не трогай!" В Башкирии у отца с боем отобрали дочь — видео

После развода родителей девочка долгое время прожила с папой. А когда мама решила забрать её по решению суда, у ребёнка случилась истерика.

В Кушнаренковском районе Башкирии у отца силой отобрали дочь-подростка, несмотря на её сопротивление. Запись произошедшего появилась в соцсетях.

На кадрах видно, как несколько человек в присутствии людей в форме вытащили со двора девочку, которая изо всех сил пыталась помешать им это сделать.

— Я хочу с папой жить. Да не трогай! — кричит девочка на видео, обращаясь к приставу.

Отец Борис Ш. рассказал Лайфу свою версию событий. Он считает, что его бывшая жена так "яростно сражалась" за дочь, так как работает воспитательницей и не хотела, чтобы о ней плохо думали люди. Свою роль сыграли и алименты, пояснил мужчина.

— Она вечерами до этого каталась с подругами, гуляла. Я не следил, но был один раз — мы с дочерью её увидели. Она там с подругами пьяная каталась, — рассказывает папа Яны.

Меж тем в ситуацию вмешался глава районной администрации Руслан Гизатуллин. В разговоре с Лайфом он рассказал, что для начала пригласил отца, потом собрал службу опеки, судебных приставов. Потом он встретился с матерью девочки.

— Этот случай — большая трагедия для девочки. Девочка до сих пор не может принять развод родителей. Она хочет жить, как она сказала на суде, с мамой, с папой и с братишкой. Действительно, она в течение почти года жила с отцом. И за это время, разумеется, он её привозил, увозил, играл с ней. Она очень сильно прикипела к папе, — отметил Гизатуллин.

Он добавил, что мама больше не будет мешать отцу видеться с дочкой, он даже сможет принять участие в её воспитании.