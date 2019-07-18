Путин: Москва и Минск обязаны сохранить правду о Великой Отечественной войне

Как отметил российский лидер, за свою свободу и независимость народы двух стран заплатили высокую цену.

Россия и Белоруссия должны сохранять историческую правду о Великой Отечественной войне, всячески помогать ветеранам. Ведь народы обеих стран заплатили огромную цену за то, чтобы сейчас жить в мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI форума регионов России и Белоруссии.

— В следующем году будет отмечаться знаменательное событие — 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире. Мы обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам, — сказал Путин, добавив, что надеется увидеть белорусскую делегацию на торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как подчеркнул Владимир Путин, в связи со столь памятной датой в России 2020 год объявлен Годом памяти и славы.

— Планируется масштабная программа торжественных мероприятий, в которых, как мы рассчитываем, белорусские друзья примут самое активное участие, — добавил он.

Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин пригласил лидеров Германии, Китая, США, Франции в Москву на юбилей Победы. Дональд Трамп заявил, что серьёзно рассматривает приглашение российского лидера.