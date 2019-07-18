В Киеве скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя

Знаменитая украинская и советская актриса Валентина Зимняя скончалась в Киеве на 92-м году жизни. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил один из её учеников — Andrii Stase, информацию также подтвердил известный на Украине журналист и телеведущий Вячеслав Соломка.

— Она поверила когда-то в меня и дала дорогу в профессию! Она воспитала более 200 актёров! — написал Соломка

Народная артистка УССР Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 года в селе Вишневчик Хмельницкой области. Изначально она поступила в Медицинский университет, но потом по совету своей бывшей учительницы русской литературы отправилась на дополнительный набор в Киевский театральный институт, который и окончила.

Зимняя снялась в таких фильмах, как "Волчица", "Марианна" (1967) и "Платон мне друг" (1980), а также в эпизодах сериалов "День рождения Буржуя", "Смерть шпионам!", "Возвращение Мухтара". Также она являлась профессором кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.