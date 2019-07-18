Мать школьницы, устроившей фотосессию на памятнике ВОВ, заступилась за дочь

По словам женщины, возле мемориала нет никаких табличек или указаний, что это место памяти жертв фашизма, а потому их семья не знала, что там неуместно устраивать фотосеты.

Мама 13-летней девочки Люды, чья фотосессия на мемориале жертвам фашизма под Ростовом-на-Дону вызвала скандал в Сети, вступилась за дочь. Как рассказала женщина Лайфу, нельзя было и подумать, что в данном месте неуместно вызывающе фотографироваться, поскольку никаких указаний, табличек, предупреждений возле мемориала нет.

— Мы вместе со всей семьёй и нашими друзьями отдыхали две недели назад в Ростовской области, сами мы не местные, из Краснодарского края. Наши знакомые, которые проводили нам экскурсии по городу, как обычно, показывали все красивые и живописные места, нам и в голову не пришло, что это является каким-либо мемориалом. Возле самого памятника нет ни одной таблички или упоминания о том, что этот объект является культурным наследием и является мемориалом, посвящённым жертвам фашизма, — пояснила женщина.

Мама Люды также отметила, что, когда их семья находилась у мемориала, там же была группа местной молодёжи, которая распивала спиртные напитки. Кроме того, по территории бегают собаки, которые там же гадят. Ещё одним доводом в защиту дочери женщина называет и то, что представители УМВД РФ по Ростовской области уже связывались с их семьей. Но никаких обвинений им предъявлено не было.

— Единственная вина только в том, что эти фотографии попали в Сеть, хотя они находились в закрытом альбоме у дочери на странице. Мы подозреваем, что это недоброжелатели постарались, так как материалы лично были отправлены в органы. Семейный адвокат уверен, что никакого акта правонарушения там нет и ситуация выровняется. Это, конечно, для нас будет уроком. Если бы я заранее знала, что это настолько памятные места, отнеслась бы совершенно по-другому, — подытожила мама Люды.

Отметим, ранее Совет по охране памятников также указывал на то, что мемориал в Змиёвской балке не обустроен должным образом, из-за чего не только туристы, но и местные жители не осведомлены о его значимости.

Мемориал "Жертвам фашизма" в Ростове-на-Дону был открыт в 1975 году ко Дню Победы. Сейчас Змиёвская балка — самое большое в России место захоронения жертв холокоста. По данным историков, в этом месте гитлеровскими войсками было расстреляно и умерщвлено иными способами около 27 тысяч человек.