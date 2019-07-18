Беглов предложил Белоруссии создать совместные отряды поисковиков

Он отметил, что жителей Петербурга и белорусов объединяет общая историческая память.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил белорусским властям создать совместные отряды, которые будут заниматься поиском и последующим захоронением останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

— Сегодня мы предлагаем создать совместные поисковые отряды, участники которых будут работать вместе на территории нашего субъекта и Республики Беларусь, — заявил временно исполняющий обязанности главы Петербурга в ходе выступления на пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси.

Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербург и Белоруссию объединяет общая историческая память: в этом году жители Северной столицы отметили 75-летие снятия блокады Ленинграда, а белорусы — 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

Напомним, Александр Беглов будет участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженец. Они пройдут 8 сентября, в единый день голосования.