В России подорожали торты, но подешевели леденцы

А цены на варенье практически заморозились — за пять лет стоимость этого товара выросла менее чем на 18 рублей.

Сладости и десерты в России начинают дорожать. Об этом говорится в отчёте Федеральной службы государственной статистики, сообщает News.ru. Ощутимее всего подорожали торты — за год их стоимость подросла на 10,2%. Пряники прибавили в цене около 6,3%, а зефир и пастила — 6,2%.

А вот цены на варенье практически заморозились — за пять лет стоимость этого товара выросла менее чем на 18 рублей. Причём к этому сегменту специалисты отнесли джемы, конфитюры и различные виды повидла.

Любопытно, что есть позиции, где за последние годы цена и вовсе упала. Речь идёт о леденцах и карамели.

К слову, у непосредственных участников рынка сложилось иное представление о динамике цен. Всё дело в том, что кондитеры следят в большей степени за динамикой оптовых отпускных цен, а не розницы.

— Оптовые отпускные цены на подавляющее большинство категорий кондитерской продукции практически не менялись по сравнению с началом года, — комментирует исполнительный директор компании "Асконда" Вячеслав Лашманкин.

Ранее Лайф рассказывал, что в России снизят НДС на фрукты и ягоды до 10%. Решение принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам.