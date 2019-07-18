Аналитик опроверг опасность приложения FaceApp

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Фото © Shutterstock 

Опасения пользователей вызваны тем, что они не понимают технологии, отмечает Эльдар Муртазин.

Приложение FaceApp не несёт никакой опасности, так как соотнести фотографию и какие-либо персональные данные пользователя практически невозможно. Об этом сообщает НСН со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

С другой стороны, люди выкладывают настолько много фотографий со своими лицами в Facebook и в других социальных сетях, что это не представляет проблемы, — отметил эксперт.

Муртазин также объяснил опасения пользователей тем, что они не понимают технологии.

Ранее сообщалось, что в Роскомнадзор не поступали жалобы на FaceApp, а вот пластический хирург назвала недостатки состаривающего приложения.

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