Путин поручил разработать государственную программу по безопасности на дорогах

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Фото © Наталья Гарнелис / ТАСС

Глава государства дал ряд поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня 2019 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года разработать государственную программу, которая будет направлена на безопасность на дорогах до 2030 года. Она, в частности, должна включать в себя пункты, направленные на снижение смертности в ДТП, говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер также поручил информировать водителей о дорожных камерах и не штрафовать за нарушения неверно установленными приборами. Помимо этого глава государства поручил правительству обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами.

Отдельное поручение коснулось ужесточения наказания за нарушение ПДД при перевозке детей.

Правительству РФ принять меры, направленные на усиление административной ответственности за нарушение правил дорожного движения при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, в том числе по организованным перевозкам групп детей, — говорится в перечне поручений.

Поручил глава государства и обеспечить снижение стоимости освещения автодорог.

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