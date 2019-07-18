Путин поручил разработать государственную программу по безопасности на дорогах

Глава государства дал ряд поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня 2019 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года разработать государственную программу, которая будет направлена на безопасность на дорогах до 2030 года. Она, в частности, должна включать в себя пункты, направленные на снижение смертности в ДТП, говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер также поручил информировать водителей о дорожных камерах и не штрафовать за нарушения неверно установленными приборами. Помимо этого глава государства поручил правительству обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами.

Отдельное поручение коснулось ужесточения наказания за нарушение ПДД при перевозке детей.

— Правительству РФ принять меры, направленные на усиление административной ответственности за нарушение правил дорожного движения при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, в том числе по организованным перевозкам групп детей, — говорится в перечне поручений.

Поручил глава государства и обеспечить снижение стоимости освещения автодорог.