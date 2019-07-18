Ирина Шейк "ушла в отрыв" с оливье, селёдкой и "Дураком"

Модель уже успела оправиться после расставания с Брэдли Купером и теперь весело проводит время с подругами.

Российская супермодель Ирина Шейк с лёгкостью переживает расставание с 44-летним голливудским актёром Брэдли Купером. Во всяком случае, об этом свидетельствуют фото и видео, которые она публикует в своём Instagram-аккаунте, на что обратило внимание издание "Дни.ру".

Так, модель разместила в своём микроблоге кадры с домашней вечеринки, которую она устроила в своей нью-йоркской квартире. В гости на девичник Шейк позвала лучших подруг — стилиста Анну Зюрову и светскую львицу Ингу Рубинштейн.

Для вечера модель накрыла стол с русскими блюдами. Она приготовила оливье, варёный картофель с укропом, селёдку с луком, а также предложила гостям шампанское. После ужина девушки успели съесть по кусочку торта, а после и вовсе сыграли в карточную игру "Дурак".

Примечательно, что Ирину Шейк можно заметить не только в компании подруг. На днях фотографы запечатлели модель в компании Алекса Максвелла, креативного директора британского Vogue. Знакомые улыбались друг другу, мило беседовали и обнимались. Между тем СМИ поясняют, что они состоят исключительно в дружеских отношениях.

Напомним, в начале июня Шейк съехала из особняка в Лос-Анджелесе, в котором жила с Брэдли Купером, после чего пара официально рассталась. Бывшие супруги уже успели прийти к договорённости относительно опеки над общей дочерью.

В свою очередь Леди Гага также осталась одна — ещё зимой певица и её агент Кристиан Карино расторгли помолвку. После этого в СМИ появилась информация, что певица переехала к Куперу домой. Российские пользователи Сети бурно отреагировали на эту новость и начали оставлять оскорбительные сообщения в аккаунте певицы.