Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями

Поручение президента было сформировано по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня 2019 года.

До 1 февраля 2020 года Правительство России должно разработать документ и план действий, которые отменят штрафы с дорожных камер, размещённых с нарушением требований. Соответствующее поручение кабинету министров дал президент России Владимир Путин.

— Правительству РФ принять меры, направленные на установление требований об обязательном информировании участников дорожного движения посредством общедоступных информационных ресурсов о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня 2019 года.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года разработать государственную программу, которая будет направлена на безопасность на дорогах до 2030 года. Главной целью документа будет снижение показателя смертности на дорогах.