Лайфу стало известно, как россиянин сломал позвоночник на горке в Тунисе

Житель Ханты-Мансийского автономного округа пытался уйти от столкновения с ребёнком, который скатывался с параллельной горки.

Россиянин Александр Воробьёв, который сломал позвоночник на водном аттракционе во время отдыха в Тунисе, пытался избежать столкновения с ребёнком, который скатывался с параллельной горки. Об этом Лайфу рассказала его супруга Неля.

— Он побоялся его, видимо, ногами сбить, что ли, стал уворачиваться вбок и ушёл в сторону, — рассказала женщина.

Она уточнила, что инцидент произошёл 13 июля, а операцию супругу сделали лишь вечером 16 июля — всё это время страховая компания тянула время. Неля отметила, что с врачами больницы ей приходилось общаться через онлайн-переводчик, который работает с большими искажениями.

— Страховая нам говорила: то доктора нет, то нет ещё гарантии и согласия на проведение операции, то нет импланта и так далее. Она уже просто завралась. А врач сам взял и провёл операцию, не дожидаясь гарантии. И импланты у него были, — поделилась Воробьёва.

На данный момент мужчина подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и не чувствует ничего от уровня предплечий.

Как ожидается, 19 июля Александра транспортируют в Москву в сопровождении специализированной бригады. Об этом со ссылкой на Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает ugra-news.ru. Расходы по оплате перелёта частично взяла на себя страховая компания, частично — компания "Газпром межрегионгаз", в которой работает пострадавший.