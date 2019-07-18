В Петербурге и Ленинградской области введут режим электронной визы

Как ожидается, на всей территории страны они заработают в ближайшие год-полтора.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет введён режим электронной визы, соответствующий указ будет подписан сегодня. Об этом на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым сообщил президент России Владимир Путин.

— Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ, — заявил российский лидер.

Глава государства уточнил, что с просьбой о введении с 1 октября режима электронной визы в Санкт-Петербурге Беглов обратился к нему пару месяцев назад. После этого президент дал поручение проработать вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для жителей города.

Как рассказал журналистам Александр Беглов, за счёт ввода электронных виз турпоток в Петербург может увеличиться до 12 миллионов человек ежегодно.

По данным Комитета по развитию туризма Северной столицы, из 8,2 миллиона человек, посетивших город в 2018 году, 3,9 миллиона человек были иностранцами. После ввода электронных виз число посещающих Санкт-Петербург граждан других государств возрастёт, по прогнозам, примерно в два раза.

Как ожидается, электронные визы для въезда в Россию заработают на всей территории страны в ближайшие год-полтора.