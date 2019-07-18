Лайф нашёл фаната, которого Лобода объявила в розыск после своего концерта

Молодой человек, как оказалось, не знает большую часть фонотеки исполнительницы, но, услышав знакомый ритм, не смог устоять и пустился в лежачий пляс.

Лайф отыскал молодого человека, который лёжа отплясывал на концерте Светланы Лободы в Нижнем Новгороде. Этого молодого человека ранее объявила в розыск сама исполнительница.

Им оказался местный житель Никита Сизых. В беседе с Лайфом он рассказал, что на концерт его позвал друг, который является более преданным фанатом Лободы.

— Пока я танцевал и получал удовольствие, он стоял очень близко к сцене и наслаждался Светланой, после концерта рассказывал мне, как ему было хорошо. Я тоже мог стоять так близко, но я сам убежал подальше, не хотел стоять в толпе, мне нужно было пространство, чтобы танцевать. Я уже год увлекаюсь направлением "спонтанные танцы", в Нижнем Новгороде есть всего два человека, которые этим занимаются, — рассказал молодой человек.

Сизых добавил, что вторым человеком является его преподаватель Илья, который "как раз научил расслабляться и получать удовольствие от процесса и музыки". Никита признался, что большую часть песен он услышал впервые, но это не помешало ему "танцевать свободно под все треки".

— Мы с другом пришла за два часа до концерта, а я с самого начала уже двигался под обычную музыку, которая играла на разогреве. На видео, которое оказалось в Интернете, снят тот момент, когда я уже прилёг, чтобы отдышаться и отдохнуть, но, как только услышал знакомую мелодию, не смог устоять, — продолжил Сизых.

В большой восторг молодого человека привела площадка, так как ранее он посещал небольшие концерты. К слову, Никита добавил, что это далеко не первый ролик с его "отжигающими" танцами.

— Раньше я занимался "социальными танцами", но там я не смог расслабиться полноценно, не чувствовал музыку и не мог танцевать спокойно на публике, тем более соло. Два года назад я даже представить не мог, что буду вот так, спокойно и искренне, оттягиваться на таких больших концертах. Мне кажется, я добился главной цели — справился со страхом, — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, пользователи соцсетей предположили, что он слишком буквально воспринял слова артистки из песни: "Раздевайся, ложись, раз пришёл!".