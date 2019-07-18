В Анапе запретили плавать в море на катамаранах и матрасах

Власти Анапы запретили плавать в море на катамаранах и надувных плавательных средствах в связи с усилением северо-восточного ветра. Об этом сообщается на официальном информационном местной администрации.
Отжимной ветер, который дует по направлению от берега, опасен тем, что уносит в открытое море плавсредства вместе с отдыхающими. При таком сильном потоке воздуха плавать с надувными кругами, на матрасах, катамаранах и других средствах категорически запрещено.
— Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, — говорится в пресс-службе администрации города.
Руководителям предприятий и организаций нужно принять меры и усилить контроль спасателей на дежурных постах.
Ранее Лайф писал, что в начале июля на пляжах Анапы ввели запрет на купание. В тот раз такие меры были приняты в связи со штормом и сильным донным течением.
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