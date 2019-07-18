В Анапе запретили плавать в море на катамаранах и матрасах

Причиной подобного запрета является ветер, который уносит отдыхающих от берега в море.

Власти Анапы запретили плавать в море на катамаранах и надувных плавательных средствах в связи с усилением северо-восточного ветра. Об этом сообщается на официальном информационном портале местной администрации.

Отжимной ветер, который дует по направлению от берега, опасен тем, что уносит в открытое море плавсредства вместе с отдыхающими. При таком сильном потоке воздуха плавать с надувными кругами, на матрасах, катамаранах и других средствах категорически запрещено.

— Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, — говорится в пресс-службе администрации города.

Руководителям предприятий и организаций нужно принять меры и усилить контроль спасателей на дежурных постах.

Ранее Лайф писал, что в начале июля на пляжах Анапы ввели запрет на купание. В тот раз такие меры были приняты в связи со штормом и сильным донным течением.