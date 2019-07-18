Перед зданием полиции в Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие

Кроме того, сообщается о 92 пострадавших, среди которых — три сотрудника полиции.

Число погибших в результате взрыва перед зданием управления полиции в афганском Кандагаре выросло до 11. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на представителя правительства.

Powerful blast rocks Kandahar City: By Naadem on 18 July 2019 KANDAHAR CITY (Pajhwok): A suicide car-bombing took place in front of the northern gate of police headquarters in Kandahar City, the capital of southern Kandahar province on Thursday evening.… https://t.co/8UDkqduT7i pic.twitter.com/ZXlEDf2kWX — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 18 июля 2019 г.

Количество пострадавших возросло до 92 человек. Сообщается, что взрыв унёс жизни двух полицейских и девятерых гражданских. Трое полицейских получили ранения.

По данным РИА "Новости", перед зданием управления полиции взорвался автомобиль. Представитель полиции Джамал Баракзай сообщил, что нападение было организовано боевиками радикального движения "Талибан"*, которое уже взяло на себя ответственность.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.