Перед зданием полиции в Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие

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Фото © Twitter/pajhwok

Кроме того, сообщается о 92 пострадавших, среди которых — три сотрудника полиции.

Число погибших в результате взрыва перед зданием управления полиции в афганском Кандагаре выросло до 11. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на представителя правительства.

Количество пострадавших возросло до 92 человек. Сообщается, что взрыв унёс жизни двух полицейских и девятерых гражданских. Трое полицейских получили ранения.

По данным РИА "Новости", перед зданием управления полиции взорвался автомобиль. Представитель полиции Джамал Баракзай сообщил, что нападение было организовано боевиками радикального движения "Талибан"*, которое уже взяло на себя ответственность.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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