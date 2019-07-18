HBO перезапустит культовый сериал "Сплетница"

Съёмки шоу начнутся весной 2020 года. На данный момент планируется выпуск десяти эпизодов.

Обновлённую версию культового американского сериала "Сплетница" покажет сервис HBO Max, новая стриминговая платформа телеканала HBO. Об этом сообщает CNN. В настоящее время в разработке находятся 10 эпизодов.

Отмечается, что сюжет будет построен вокруг нового поколения учеников нью-йоркской частной школы. Создатели сериала планируют "рассказать, насколько социальные медиа — и сам Нью-Йорк в частности — изменились за прошедшие годы".

Таким образом, главными героями перезапуска станут совершенно другие персонажи. При этом увидят ли фанаты полюбившихся старых персонажей манхэттенской элиты, пока не сообщается. Кроме того, неизвестно, изменится ли основная сюжетная линия.

При этом к разработке телевизионного шоу вернётся команда оригинальной "Сплетницы", включая исполнительных продюсеров Джошуа Сафрана, Стефани Сэвидж и Джоша Шварца. А вот актёрский состав перезапуска пока утверждён не был.

Отметим, что, несмотря на то что сериал не получил исключительно положительных отзывов критиков, он завоевал сердца многих телезрителей. Шоу приносило отличные рейтинги и не раз продлевалось. В результате сериал, состоящий из шести сезонов, выходил с 2007 по 2012 год.