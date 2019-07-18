Мать объяснила Лайфу, почему с боем отбирала дочь у отца в Башкирии

По словам женщины, свою дочь она не могла забрать из школы, так как отец постоянно караулил.

Жительница Кушнаренковского района Башкирии Наталия Ш. применила грубость, чтобы отобрать дочь у отца из-за того, что не видела её почти год. Об этом женщина рассказала Лайфу.

— Я её забирала немного грубо потому, что я её не видела уже почти год. С октября мы с ней плохо общались, отец препятствовал общению. Он специально мне на вред делал. Он мне постоянно, когда я приезжала увидеть дочь, говорил, что её дома нет, она спит или ушла к подружке. Начинал оскорблять, — поделилась она.

Женщина добавила, что свою дочь она также не могла забрать из школы, так как отец постоянно караулил, но бывали случаи, когда с девочкой получалось встретиться и пообщаться.

— Когда мы развелись, суд постановил, что Яна должна остаться со мной. Мы суд выиграли, районный суд со мной детей определил оставить, потом они подали апелляционную жалобу в Верховный суд — решение оставили в силе. Также дети со мной. Он Яну забрал в октябре. Приехал, пока я была на работе, и без моего ведома, даже без моего согласия, забрал Яну, она не хотела уезжать, плакала. Вот он забрал и сказал, что вечером её привезёт обратно. В итоге он её не привез. И всё. Он нам запретил общаться, — рассказала она.

Как сообщалось ранее, в Кушнаренковском районе Башкирии у отца силой отобрали дочь-подростка, несмотря на её сопротивление. Отец Борис Ш. рассказал Лайфу свою версию событий. Он считает, что его бывшая жена "яростно сражалась" за дочь, так как работает воспитательницей и не хотела, чтобы о ней плохо думали люди. Свою роль сыграли и алименты, пояснил мужчина.