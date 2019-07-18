Мать объяснила Лайфу, почему с боем отбирала дочь у отца в Башкирии

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Фото предоставлено Лайфу мамой девочки

По словам женщины, свою дочь она не могла забрать из школы, так как отец постоянно караулил.

Жительница Кушнаренковского района Башкирии Наталия Ш. применила грубость, чтобы отобрать дочь у отца из-за того, что не видела её почти год. Об этом женщина рассказала Лайфу.

Я её забирала немного грубо потому, что я её не видела уже почти год. С октября мы с ней плохо общались, отец препятствовал общению. Он специально мне на вред делал. Он мне постоянно, когда я приезжала увидеть дочь, говорил, что её дома нет, она спит или ушла к подружке. Начинал оскорблять, — поделилась она.

<p>Фото предоставлено Лайфу мамой девочки</p>

Женщина добавила, что свою дочь она также не могла забрать из школы, так как отец постоянно караулил, но бывали случаи, когда с девочкой получалось встретиться и пообщаться.

Когда мы развелись, суд постановил, что Яна должна остаться со мной. Мы суд выиграли, районный суд со мной детей определил оставить, потом они подали апелляционную жалобу в Верховный суд — решение оставили в силе. Также дети со мной. Он Яну забрал в октябре. Приехал, пока я была на работе, и без моего ведома, даже без моего согласия, забрал Яну, она не хотела уезжать, плакала. Вот он забрал и сказал, что вечером её привезёт обратно. В итоге он её не привез. И всё. Он нам запретил общаться, — рассказала она.

<p>Фото предоставлено Лайфу мамой девочки</p>

Как сообщалось ранее, в Кушнаренковском районе Башкирии у отца силой отобрали дочь-подростка, несмотря на её сопротивление. Отец Борис Ш. рассказал Лайфу свою версию событий. Он считает, что его бывшая жена "яростно сражалась" за дочь, так как работает воспитательницей и не хотела, чтобы о ней плохо думали люди. Свою роль сыграли и алименты, пояснил мужчина.

Автор:
ВФ
Владислав Фёдоров
Соавторы:
Юлия  Морозова
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