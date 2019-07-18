Беглов представил Путину доклад о мерах соцподдержки жителей Санкт-Петербурга

Глава города отметил, что всего за пару месяцев с момента введения в оборот "карты петербуржца" её получили уже 45 тысяч горожан.

Во время визита президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов представил доклад о новых мерах социальной поддержки петербуржцев. В частности, врио губернатора рассказал о введении круглогодичного бесплатного проезда в электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, о запуске службы "социальных участковых", а также о внедрении социальной "Карты петербуржца", обладателями которой стали 45 тысяч горожан.

Ещё одной важной мерой соцподдержки с 1 января 2020 года станет расширение категории граждан, которые попадают под определение "блокадник". Как уточнил Александр Беглов, в таком случае поддержку из бюджета города получат те, кто родился или хотя бы один день прожил в блокадном Ленинграде.

Другим достижением города стал ускоренный процесс перевода поликлиник Санкт-Петербурга на систему "Бережливая поликлиника". К концу года их число составит 75 детских и 35 взрослых медицинских учреждений.

— Это очень хорошо, — отметил Владимир Путин. — То, что вы это запланировали в городе сделать, это хорошо. Но нужно, конечно, расширять количество "бережливых поликлиник"... Нужно стремиться к тому, чтобы все поликлиники работали по этой схеме.

По словам врио губернатора, к 2021 году уже все взрослые поликлиники Санкт-Петербурга будут переведены на эту систему.

Очень важной мерой для развития города оказалась и оптимизация тарифов на отопление и горячую воду. Как уточнил Беглов, благодаря этому бюджету Санкт-Петербурга за полгода удалось сэкономить 1,5 миллиарда рублей. А по планам городских властей, в период с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года эта сумма может составить 3 миллиарда рублей.

— На сегодняшний день получилось так, что с 1 июля у нас практически нет повышения цен на услуги ЖКХ, — заявил Александр Беглов, добавив, что городские власти также работают сейчас над программой снижения тарифов на газ.

— Это очень хорошая практика, в этом смысле Петербург даже выгодно отличается от многих других субъектов РФ, поэтому хочу пожелать вам успехов на этом направлении, — подчеркнул Владимир Путин.

Александр Беглов также поблагодарил главу государства за оказанную городу помощь из резервного фонда, направленную на реконструкцию стендов Музея обороны и блокады Ленинграда. Врио губернатора подчеркнул, что обновлённые экспозиции музея станут доступны для всех желающих с 7 сентября. Беглов рассказал и о подготовке города к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу по проведению урока блокады в школах Санкт-Петербурга. На что президент отреагировал однозначным согласием, назвав идею очень правильной.