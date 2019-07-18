В Мюнхене пропали две россиянки

В Мюнхене пропали две гражданки России. Об этом сообщает пресс-служба Посольства РФ. Немецкая полиция возбудила уголовное дело.

— 13 июля 2019 года в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария Г. (41 год) и Татьяна Г. (16 лет), в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Пресс-служба местной полиции сообщает, что россиянки отправились за покупками, с тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Генеральное консульство России в Мюнхене находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Германии.