Задержанный Ираном танкер с контрабандой шёл под британским флагом

На задержанном грузовом судне может находиться около одного миллиона нефтяных баррелей.

Танкер, ранее задержанный Ираном, перевозил контрабандное топливо под британским флагом. Об этом сообщает местное информационное агентство YJC со ссылкой на собственный источник.

Ранее Корпус стражей исламской революции (часть Вооружённых сил Ирана) не уточнял название танкера и то, к какой именно стране принадлежит судно.

— Судно передвигалось в Ормузском проливе под британским сопровождением и флагом, — сказал собеседник издания.

При этом национальность двенадцати иностранных членов экипажа, которые находились на корабле, способном перевозить 2 миллиона литров топлива, не сообщается.

Примечательно, что в СМИ ранее появилась информация о желании Великобритании и США приписать принадлежность танкера ОАЭ, чтобы избежать нового обострения отношений с Ираном. Однако в Дубае отказались от своей причастности к судну.