Лайф публикует фото с места страшной аварии в Туве, где погибло семь человек

По предварительным данным, в автомобилях находились две семьи, ехавшие с отдыха.

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места ДТП в Туве, в котором погибло семь человек, в том числе трое детей.

Трагедия произошла на 20-м километре дороги Кызыл — Эрзин. Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Priora. Оба водителя, а также пять пассажиров отечественной машины погибли.

Как стало известно Лайфу, в результате аварии выжил один человек, у него погибли жена и трёхлетняя дочь. По некоторым данным, в автомобилях находились две семьи, которые ехали с отдыха на озере.