Лавров заявил, что РФ отмечает подвижки в урегулировании конфликта в Донбассе

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Фото © Михаил Соколов / ТАСС

Подвижки, которые могут способствовать продвижению вперёд, появились в вопросе урегулирования внутриукраинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

На последней встрече экспертов "нормандского формата" в Париже и в ходе заседания контактной группы в Минске появились подвижки, которые дают основания полагать, что здесь можно начать продвигаться вперёд, — сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Москва будет всячески поддерживать подобный настрой и использовать свои возможности для содействия практическим шагам в этом направлении, в том числе при контактах с руководством ДНР и ЛНР.

<p>Фото © <a href="https://t-do.ru/MID_Russia" target="_blank">Телеграм-канал МИД РФ</a></p>

Напомним, накануне на очередном заседании в Минске контактная группа по Донбассу согласовала бессрочное перемирие, начиная с 21 июля, а также процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50".

Сегодня условие полного урегулирования в Донбассе назвал президент России Владимир Путин.

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