Путин внёс поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год, а также плановый период 2020–2021 годов. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Как уточняется, в нынешнем году доходы бюджета составят 20 триллионов 175 миллиардов рублей, что на 205,6 миллиарда рублей больше, чем в принятом ранее законе о бюджете. Расходы составят 18 триллионов 294 миллиарда рублей, и эта цифра на 256,5 миллиарда рублей больше ранее запланированного объёма за счёт соответствующего увеличения поступления ненефтегазовых доходов.

В подписанном президентом законе профицит бюджета заложен на уровне 1 триллиона 881 миллиарда рублей — по сравнению с действующим он снижается на 50,9 миллиарда рублей и составит 1,7% валового внутреннего продукта.

Отметим, что прогнозируемый уровень ВВП определён в 109,086 триллиона рублей. Прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону ослабления — с 63,9 рубля за доллар до 65,1 рубля за доллар.